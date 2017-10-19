Яровая предложила сажать пожизненно за надругательство над детьми до 12 лет
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Фото: ©РИА Новости/Максим Блинов
Вице-спикер Государственной думы отметила, что подобная инициатива выдвигается впервые.
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила установить пожизненное заключение за сексуальные преступления в отношении детей до 12 лет. В ходе заседания рабочей группы по разработке "антипедофильских поправок" в законодательство она также выступила с предложением ужесточить ответственность до 15 лет тюрьмы за развратные действия для лиц, работающих с детьми, установить уголовную ответственность за умалчивание сексуальных преступлений в отношении детей и приостановить сроки давности по преступлениям, совершённым в отношении малолетних.
— Необходимо понимать, что это наиболее латентные преступления, дети очень замкнуты и не сообщают информацию о насилии, — отметила Яровая, добавив, что подобные меры позволят судить виновных, когда жертвы решаются рассказать о случившемся уже в совершеннолетнем возрасте.
По словам вице-спикера ГД, за первые шесть месяцев текущего года в России было зарегистрировано семь тысяч уголовных дел "по факту половых посягательств против несовершеннолетних". Это на одну тысячу больше, чем за тот же период 2016 года. Жертвами подобных преступлений стали пять тысяч детей, и, как утверждает Яровая, значительная часть преступлений совершена лицами, которые ранее не находились в поле зрения правоохранителей.