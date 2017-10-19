Яровая предложила сажать пожизненно за надругательство над детьми до 12 лет

Вице-спикер Государственной думы отметила, что подобная инициатива выдвигается впервые.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила установить пожизненное заключение за сексуальные преступления в отношении детей до 12 лет. В ходе заседания рабочей группы по разработке "антипедофильских поправок" в законодательство она также выступила с предложением ужесточить ответственность до 15 лет тюрьмы за развратные действия для лиц, работающих с детьми, установить уголовную ответственность за умалчивание сексуальных преступлений в отношении детей и приостановить сроки давности по преступлениям, совершённым в отношении малолетних.

— Необходимо понимать, что это наиболее латентные преступления, дети очень замкнуты и не сообщают информацию о насилии, — отметила Яровая, добавив, что подобные меры позволят судить виновных, когда жертвы решаются рассказать о случившемся уже в совершеннолетнем возрасте.