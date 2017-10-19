В Госдуме предложили запретить детям участвовать в шоу о сексуальном насилии

По мнению Сергея Боярского, участие в подобных программах не только самих детей, но и их учителей и одноклассников просто недопустимо.

В Госдуме предложили наделить органы опеки правом запрещать детям участвовать в программах СМИ при освещении тем, которые связаны с уголовными делами о сексуальном насилии над несовершеннолетними. С такой инициативой выступил депутат Сергей Боярский, который подчеркнул, что детей необходимо защищать от подробностей подобных преступлений.

— Нам уже известны случаи, когда дети становятся прямыми участниками рейтинговых телевизионных эфиров, на которых смакуют все подробности преступлений сексуального характера, — цитирует его слова РИА "Новости". — Нам надо понимать, что всё это останется с ребёнком на всю жизнь.

Парламентарий озвучил также своё предложение в ходе заседания рабочей группы по подготовке комплексного проекта федерального закона, направленного на усиление мер защиты детей от сексуального насилия. Его идею поддержала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.