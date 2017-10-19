Володин назвал три качества, необходимые для лидера
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев
Спикер Госдумы Вячеслав Володин перечислил три человеческих качества, которыми должны обладать лидеры в любой области и политики. В частности, называя характеристики, он процитировал российского президента Владимира Путина.
— В первую очередь — порядочность. Второе — профессионализм и умение учиться у тех, кто в какой-то области, сфере лучше тебя, и не бояться этого делать. Это сказал Владимир Владимирович Путин, — ответил Володин на Всемирном фестивале молодёжи и студентов.
Кроме того, лидеру и политику просто необходимо любить свою родину и действовать в исключительно в её интересах.