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Регион
Опубликовано 19 октября 2017, 15:11

Володин назвал три качества, необходимые для лидера

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Фото: &copy; РИА Новости/Алексей Даничев

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Спикер Госдумы Вячеслав Володин перечислил три человеческих качества, которыми должны обладать лидеры в любой области и политики. В частности, называя характеристики, он процитировал российского президента Владимира Путина.

— В первую очередь — порядочность. Второе — профессионализм и умение учиться у тех, кто в какой-то области, сфере лучше тебя, и не бояться этого делать. Это сказал Владимир Владимирович Путин, — ответил Володин на Всемирном фестивале молодёжи и студентов.

Кроме того, лидеру и политику просто необходимо любить свою родину и действовать в исключительно в её интересах.

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Янковская Ольга
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