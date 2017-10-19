Стоимость акций Electronic Arts упала после закрытия Visceral Games

Изменения в разработке игры по "Звёздным войнам" сказались на рыночной стоимости издателя.

17 октября издатель Electronic Arts закрыл студию Visceral Games, которая занималась работой над неанонсированной игрой во вселенной "Звёздных войн". В связи с переносом выхода игры на неопределённый срок стоимость акций компании упала на 3% — до 112,39 доллара.

Акции EA упали в цене после переноса игры по "Звёздным войнам" Фото: © twitter.com/Visceral Games‏

Своё решение компания объяснила тем, что игре необходим более открытый подход к дизайну. Несмотря на падение стоимости акций, цена активов Electronic Arts всё ещё на 42% выше по сравнению с 2016 годом.