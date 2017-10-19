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Опубликовано 19 октября 2017, 14:18

Стоимость акций Electronic Arts упала после закрытия Visceral Games

Фото: &copy; twitter.com/Visceral Games&rlm;

Фото: © twitter.com/Visceral Games

Изменения в разработке игры по "Звёздным войнам" сказались на рыночной стоимости издателя.

17 октября издатель Electronic Arts закрыл студию Visceral Games, которая занималась работой над неанонсированной игрой во вселенной "Звёздных войн". В связи с переносом выхода игры на неопределённый срок стоимость акций компании упала на 3% — до 112,39 доллара.

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Акции EA упали в цене после переноса игры по "Звёздным войнам"

Фото: © twitter.com/Visceral Games

Своё решение компания объяснила тем, что игре необходим более открытый подход к дизайну. Несмотря на падение стоимости акций, цена активов Electronic Arts всё ещё на 42% выше по сравнению с 2016 годом.

Аналитики считают, что будущая игра по "Звёздным войнам" разойдётся тиражом не менее восьми миллионов копий.

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Сергей Сурепин
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