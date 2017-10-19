Авторы игры по "Южному парку" оставили пасхалку для читеров

В игре South Park: The Fractured But Whole пользователи могут столкнуться с интересной ситуацией.

Студия Ubisoft выпустила South Park: The Fractured But Whole и оставила в игре пасхалку для нечестных игроков. Найти её можно при определённой ситуации.

В South Park: The Fractured But Whole можно найти пасхалку Скриншот видео: youtube.com/MKIceAndFire

В самом начале игры герою необходимо попасть в подвал дома Картмана. Для этого придётся ввести пароль, но если это сделать без использования дневника Картмана, то вас ждёт монолог Эрика.