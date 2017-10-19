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Опубликовано 19 октября 2017, 14:41

Авторы игры по "Южному парку" оставили пасхалку для читеров

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/MKIceAndFire

Скриншот видео: youtube.com/MKIceAndFire

В игре South Park: The Fractured But Whole пользователи могут столкнуться с интересной ситуацией.

Студия Ubisoft выпустила South Park: The Fractured But Whole и оставила в игре пасхалку для нечестных игроков. Найти её можно при определённой ситуации.

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В South Park: The Fractured But Whole можно найти пасхалку

Скриншот видео: youtube.com/MKIceAndFire

В самом начале игры герою необходимо попасть в подвал дома Картмана. Для этого придётся ввести пароль, но если это сделать без использования дневника Картмана, то вас ждёт монолог Эрика.

В итоге персонаж спрашивает собирается ли пользователь просто играть или хочет "быть известным в качестве обманщика". South Park: The Fractured But Whole вышла 17 октября.

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Сергей Сурепин
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