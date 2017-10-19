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Опубликовано 19 октября 2017, 15:11

Авторы Until Dawn перенесли свою новую игру на месяц

Детективный триллер Hidden Agenda должен был выйти в октябре, но разработчикам понадобилось дополнительное время.

Фото &copy;&nbsp;Supermassive Games

Фото © Supermassive Games

Sony объявила о переносе даты выхода Hidden Agenda, новой игры от создателей Until Dawn. И если раньше она должна была выйти 25 октября, то теперь детективный триллер выйдет 22 ноября.

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Hidden Agenda выйдет 22 ноября

Фото © Supermassive Games

Вместе с этим позже выйдут SingStar Celebration и Knowledge Is Power. Их релиз ожидался 25 октября.

Все три игры используют функцию PlayLink. Пользователи должны будут принимать решения с помощью смартфонов, подключённых к консоли PS4.

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Сергей Сурепин
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