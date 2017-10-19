Авторы Until Dawn перенесли свою новую игру на месяц
Детективный триллер Hidden Agenda должен был выйти в октябре, но разработчикам понадобилось дополнительное время.
Фото © Supermassive Games
Sony объявила о переносе даты выхода Hidden Agenda, новой игры от создателей Until Dawn. И если раньше она должна была выйти 25 октября, то теперь детективный триллер выйдет 22 ноября.
Hidden Agenda выйдет 22 ноября
Фото © Supermassive Games
Вместе с этим позже выйдут SingStar Celebration и Knowledge Is Power. Их релиз ожидался 25 октября.
Все три игры используют функцию PlayLink. Пользователи должны будут принимать решения с помощью смартфонов, подключённых к консоли PS4.