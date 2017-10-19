В австралийской версии Call of Duty: WWII сократили сцену с изнасилованием

Игра из-за этого получила рейтинг 18+, но разработчикам пришлось изменить несколько элементов.

Activision обновила страницу Call Of Duty: WWII на сайте австралийского рейтингового агентства. Шутеру изначально выдали рейтинг 18+, но потом у игры изменили описание — ранее в нём разработчики упоминали сцену с сексуальным насилием.

Авторы Call of Duty: WWII изменили австралийскую версию игры Фото © Activision Publishing, Inc.

Ранее агентство сообщило, что в Call of Duty: WWII есть сцена, косвенно изображающая изнасилование. В итоге разработчики изменили внешний вид героя и убрали звуки расстёгивающейся ширинки.