В австралийской версии Call of Duty: WWII сократили сцену с изнасилованием
Фото © Activision Publishing, Inc.
Игра из-за этого получила рейтинг 18+, но разработчикам пришлось изменить несколько элементов.
Activision обновила страницу Call Of Duty: WWII на сайте австралийского рейтингового агентства. Шутеру изначально выдали рейтинг 18+, но потом у игры изменили описание — ранее в нём разработчики упоминали сцену с сексуальным насилием.
Авторы Call of Duty: WWII изменили австралийскую версию игры
Фото © Activision Publishing, Inc.
Ранее агентство сообщило, что в Call of Duty: WWII есть сцена, косвенно изображающая изнасилование. В итоге разработчики изменили внешний вид героя и убрали звуки расстёгивающейся ширинки.
Call of Duty: WWII выйдет 3 ноября на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.