В Китае более миллиона человек сыграли в игру "Похлопай речи Си Цзиньпина"

Примечательно, что игра появилась всего сутки назад и сразу же стала хитом в стране.

В Китае всего за один день стала хитом новая онлайн-игра "Похлопай речи", которую произнёс глава КНР Си Цзиньпин на открытии 19-го съезда Компартии страны 18 октября. Виртуально китайскому лидеру "похлопали" уже более миллиона человек.

Отметим, на открытии очередного съезда Си Цзиньпин произнёс самую долгую речь в истории страны продолжительностью 3 часа 26 минут. Вживую её слушали свыше 2,3 тысячи делегатов и примерно такое же количество журналистов. Она прерывалась аплодисментами 71 раз.

Для тех, кто не смог похлопать лидеру страны лично, компания Tencent выпустила игру, в которой предложила пользователям прослушать 20-секундный отрывок его речи, после чего появляется кнопка с надписью "Я хочу похлопать". Затем на экране появляется жёлтое поле, по которому на протяжении 19 секунд нужно стучать пальцем, а после — увидеть свой результат.