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Регион
Опубликовано 20 октября 2017, 04:30

Глава МИД Финляндии допустил возможность вступления страны в НАТО в будущем

Министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни. Фото: &copy; РИА Новости/Виталий Белоусов

Министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни. Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Финляндия пока не планирует присоединяться к Североатлантическому альянсу, однако не стоит исключать, что подобное произойдёт в будущем. Такое заявление изданию "Коммерсант" сделал министр иностранных дел страны Тимо Сойни.

— Ни Финляндия, ни Швеция сейчас не входят в НАТО и, насколько я понимаю, ни в одной из наших стран сейчас не обсуждается присоединение к альянсу. Мы не должны исключать возможность вступления в НАТО. Любая страна должна иметь такую возможность, поэтому нам и важна политика открытых дверей, — сказал глава МИД.

В августе этого года министр обороны Швеции Петер Хультквист выступил против вступления королевства в НАТО, отметив, что этот шаг лишь усугубит региональную напряжённость.

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Анатолий Кривцов
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