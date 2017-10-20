Глава МИД Финляндии допустил возможность вступления страны в НАТО в будущем

Финляндия пока не планирует присоединяться к Североатлантическому альянсу, однако не стоит исключать, что подобное произойдёт в будущем. Такое заявление изданию "Коммерсант" сделал министр иностранных дел страны Тимо Сойни.

— Ни Финляндия, ни Швеция сейчас не входят в НАТО и, насколько я понимаю, ни в одной из наших стран сейчас не обсуждается присоединение к альянсу. Мы не должны исключать возможность вступления в НАТО. Любая страна должна иметь такую возможность, поэтому нам и важна политика открытых дверей, — сказал глава МИД.