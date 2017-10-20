В Госдуму внесли законопроект о "народных инспекторах"

Как отмечают авторы законопроекта, такая мера должна повысить безопасность на дорогах страны.

Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о внедрении "народных инспекторов". Инициатива предполагает, что россияне, зарегистрированные на портале госуслуг, смогут сами фиксировать нарушения с применением спецсредств.

— Предлагается установить, что постановления о назначении административных наказаний за нарушения ПДД могут вынести без составления протокола о правонарушении в случае их фиксации гражданами, зарегистрированными на портале госуслуг, с применением технических средств, имеющих функции видеозаписи, и специализированного программного обеспечения, — отмечается в пояснительной записке к документу.

Инициативу подготовили представители МВД России в целях реализации поручения президента РФ Владимира Путина об усилении мер безопасности на дорогах страны.