В Windows 10 появился античит

Теперь владельцы этой операционной системы не смогут изменять уже запущенные приложения.

Компания Microsoft выпустила масштабное обновление Windows 10 Fall Creators. В операционной системе появился инструмент для борьбы с нечестными пользователями.

Microsoft добавила в Windows 10 античит Фото: © flickr.com/portal gda

Система получила название TruePlay и позволит сторонним студиям внедрить античит в свои будущие игры. По словам Microsoft, при наличии поддержки TruePlay внутренний процесс запускаться будет в специальном "защищённом" режиме — пользователи не смогут напрямую изменять используемый код.