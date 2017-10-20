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Опубликовано 20 октября 2017, 08:48

В Windows 10 появился античит

Фото: &copy;&nbsp;flickr.com/portal gda

Фото: © flickr.com/portal gda

Теперь владельцы этой операционной системы не смогут изменять уже запущенные приложения.

Компания Microsoft выпустила масштабное обновление Windows 10 Fall Creators. В операционной системе появился инструмент для борьбы с нечестными пользователями.

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Microsoft добавила в Windows 10 античит

Фото: © flickr.com/portal gda

Система получила название TruePlay и позволит сторонним студиям внедрить античит в свои будущие игры. По словам Microsoft, при наличии поддержки TruePlay внутренний процесс запускаться будет в специальном "защищённом" режиме — пользователи не смогут напрямую изменять используемый код.

Также операционная система будет следить за всеми игровыми сессиями. Все данные в случае подозрения в использовании запрещённых программ будут отправляться разработчикам.

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Сергей Сурепин
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