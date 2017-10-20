В Windows 10 появился античит
Теперь владельцы этой операционной системы не смогут изменять уже запущенные приложения.
Компания Microsoft выпустила масштабное обновление Windows 10 Fall Creators. В операционной системе появился инструмент для борьбы с нечестными пользователями.
Microsoft добавила в Windows 10 античит
Система получила название TruePlay и позволит сторонним студиям внедрить античит в свои будущие игры. По словам Microsoft, при наличии поддержки TruePlay внутренний процесс запускаться будет в специальном "защищённом" режиме — пользователи не смогут напрямую изменять используемый код.
Также операционная система будет следить за всеми игровыми сессиями. Все данные в случае подозрения в использовании запрещённых программ будут отправляться разработчикам.