В Just Dance 2018 появится песня группы "Демо"
Пользователи получат бесплатный доступ к композиции "Солнышко" музыкальной группы "Демо".
Ubisoft анонсировала появление песни "Солнышко" группы "Демо" в новой части Just Dance. Композиция будет доступна не только в России, но и в других странах.
Песня — часть одноимённого альбома российской поп-группы. Она вышла в 1999 году. Композицию исполнила тогда 17-летняя вокалистка Александра Зверева, которая в 2012 году ушла из коллектива.
Песня группы "Демо" появится в Just Dance 2018
Фото: © кадр из видео Ubisoft Россия
Just Dance 2018 выйдет 26 октября на PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360, Wii, Wii U и Nintendo Switch.