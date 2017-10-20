Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 октября 2017, 09:11

В Just Dance 2018 появится песня группы "Демо"

Пользователи получат бесплатный доступ к композиции "Солнышко" музыкальной группы "Демо".

Ubisoft анонсировала появление песни "Солнышко" группы "Демо" в новой части Just Dance. Композиция будет доступна не только в России, но и в других странах.

Песня — часть одноимённого альбома российской поп-группы. Она вышла в 1999 году. Композицию исполнила тогда 17-летняя вокалистка Александра Зверева, которая в 2012 году ушла из коллектива.

image

Песня группы "Демо" появится в Just Dance 2018

Фото: © кадр из видео Ubisoft Россия

Just Dance 2018 выйдет 26 октября на PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360, Wii, Wii U и Nintendo Switch.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • ubisoft
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar