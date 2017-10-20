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Опубликовано 20 октября 2017, 09:35

Civilization 3 стала временно бесплатной

Фото &copy; Infogrames Entertainment

Фото © Infogrames Entertainment

Легендарную стратегию можно в течение двух суток получить на сервисе Humble Bundle.

Сервис Humble Bundle объявил о проведении очередной акции. В этот раз можно бесплатно получить копию стратегии Civilization 3.

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Humble Bundle раздаёт бесплатно Civilization 3

Фото © Infogrames Entertainment

Участие в акции принимал издатель 2K Games. Игру от Firaxis Games можно забрать по ссылке.

Civilization 3 вышла в октябре 2001 году на ПК.

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Сергей Сурепин
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