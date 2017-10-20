Civilization 3 стала временно бесплатной

Легендарную стратегию можно в течение двух суток получить на сервисе Humble Bundle.

Сервис Humble Bundle объявил о проведении очередной акции. В этот раз можно бесплатно получить копию стратегии Civilization 3.

Humble Bundle раздаёт бесплатно Civilization 3 Фото © Infogrames Entertainment

Участие в акции принимал издатель 2K Games. Игру от Firaxis Games можно забрать по ссылке.