Civilization 3 стала временно бесплатной
Фото © Infogrames Entertainment
Легендарную стратегию можно в течение двух суток получить на сервисе Humble Bundle.
Сервис Humble Bundle объявил о проведении очередной акции. В этот раз можно бесплатно получить копию стратегии Civilization 3.
Humble Bundle раздаёт бесплатно Civilization 3
Фото © Infogrames Entertainment
Участие в акции принимал издатель 2K Games. Игру от Firaxis Games можно забрать по ссылке.
Civilization 3 вышла в октябре 2001 году на ПК.