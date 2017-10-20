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Опубликовано 20 октября 2017, 10:54

Assassin's Creed: Origins получила мини-сериал

Фото &copy; Ubisoft Montreal

Фото © Ubisoft Montreal

Для съёмок этого видео авторам и разработчикам блокбастера пришлось посетить Египет.

Создатели канала Smosh Games заключили соглашение с Ubisoft и DEFY Media. Они выпустят мини-сериал из трёх эпизодов, связанный с событиями Assassin's Creed: Origins.

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Ubisoft снимает сериал по Assassin's Creed: Origins

Фото © Ubisoft Montreal

Проект получил название Operation: Open World. Первый эпизод вышел 19 октября.

Assassin's Creed: Origins выйдет 27 октября.

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Сергей Сурепин
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