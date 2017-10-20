Assassin's Creed: Origins получила мини-сериал
Фото © Ubisoft Montreal
Для съёмок этого видео авторам и разработчикам блокбастера пришлось посетить Египет.
Создатели канала Smosh Games заключили соглашение с Ubisoft и DEFY Media. Они выпустят мини-сериал из трёх эпизодов, связанный с событиями Assassin's Creed: Origins.
Ubisoft снимает сериал по Assassin's Creed: Origins
Фото © Ubisoft Montreal
Проект получил название Operation: Open World. Первый эпизод вышел 19 октября.
Assassin's Creed: Origins выйдет 27 октября.