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Регион
Опубликовано 20 октября 2017, 12:56

У Мэрайи Кэри из дома украли сумочки и очки на $50 тысяч

Охрана певицы не поймала злоумышленников, так как обратила внимание на преступление лишь спустя три часа.

Дом певицы Мэрайи Кэри в Лос-Анджелесе ограбили ночью, пока она сама находилась в Нью-Йорке, сообщает TMZ. Неизвестные ворвались в её особняк и вынесли оттуда сумочки, кошельки и солнечные очки на 50 тысяч долларов.

Согласно предварительной информации, злоумышленники пробрались в дом певицы через окно или через дверь верхнего этажа, так как во дворе была обнаружена лестница. Охрана звезды обратила внимание на то, что в доме произошло преступление, лишь спустя три часа. Правоохранители начали расследовать ограбление.

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Арина Демидова
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