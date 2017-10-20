У Мэрайи Кэри из дома украли сумочки и очки на $50 тысяч

Охрана певицы не поймала злоумышленников, так как обратила внимание на преступление лишь спустя три часа.

Дом певицы Мэрайи Кэри в Лос-Анджелесе ограбили ночью, пока она сама находилась в Нью-Йорке, сообщает TMZ. Неизвестные ворвались в её особняк и вынесли оттуда сумочки, кошельки и солнечные очки на 50 тысяч долларов.