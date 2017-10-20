Спрос на PS4 Pro и Xbox One X будет одинаковым в США
Аналитики предсказывают, что в течение полугода Sony и Microsoft будут идти на равных.
Исследовательское агентство IDC сообщило, что в течение последних двух кварталов 2017 финансового года в США будет продано семь миллионов консолей. Из них 22,2% придётся на PS4 Pro, 21,6% — на Xbox One X, 13,6% — на Nintendo Switch.
PS4 Pro и Xbox One X будут конкурировать на равных
Фото: © Flickr/BagoGames
В совокупности продажи консолей семейства PlayStation 4 составят 35,6%, а Xbox One — 36,6%. По словам разработчиков, Microsoft сделала всё возможное, чтобы облегчить им задачу по переносу игр с обычной Xbox One на улучшенную версию консоли.
Xbox One X выйдет 7 ноября. Цена — 39 990 рублей.