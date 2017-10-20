Final Fantasy XV: A New Empire скачали более 20 миллионов раз

Руководитель студии Machine Zone Габриэл Лейдон рассказал, что мобильная стратегия Final Fantasy XV: A New Empire очень популярна в Японии. Ей удаётся расти быстрее, чем какой-либо другой игре этой вселенной.

Авторы Final Fantasy XV: A New Empire довольны результатами игры Скриншот видео youtube.com/Final Fantasy XV: A New Empire

По словам разработчиков, важной составляющей успеха игры стал выбор лица промокампании. Эта роль досталась Алексис Рэн.