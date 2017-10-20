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Опубликовано 20 октября 2017, 14:54

Final Fantasy XV: A New Empire скачали более 20 миллионов раз

Таких результатов разработчикам удалось добиться благодаря креативной рекламной кампании.

Скриншот видео&nbsp;youtube.com/Final Fantasy XV: A New Empire

Скриншот видео youtube.com/Final Fantasy XV: A New Empire

Руководитель студии Machine Zone Габриэл Лейдон рассказал, что мобильная стратегия Final Fantasy XV: A New Empire очень популярна в Японии. Ей удаётся расти быстрее, чем какой-либо другой игре этой вселенной.

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Авторы Final Fantasy XV: A New Empire довольны результатами игры

Скриншот видео youtube.com/Final Fantasy XV: A New Empire

По словам разработчиков, важной составляющей успеха игры стал выбор лица промокампании. Эта роль досталась Алексис Рэн.

Final Fantasy XV: A New Empire вышла 29 июня на iOS и Android. За это время игру скачали более 20 миллионов раз.

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Сергей Сурепин
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