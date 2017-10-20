Nintendo лидирует на рынке игровых устройств в США
Самой продаваемой игровой консолью у американцев в сентябре стала Nintendo Switch.
Аналитическая фирма NPD Group сообщила, что гибридная консоль Nintendo Switch удерживает лидерство уже третий месяц подряд на американском рынке. Продажи устройства перевалили за два миллиона.
Nintendo завоёвывает американский рынок
Фото: © Flickr/BagoGames
Продукция Nintendo, включая Switch, 3DS и SNES Mini, заняла две трети рынка игровых устройств в прошлом месяце. Игры для японских консолей также занимают несколько мест в рейтинге самых продаваемых.
Сейчас лидируют Mario + Rabbids Kingdom Battle, Metroid: Samus Returns, The Legend of Zelda: Breath of the Wild и Mario Kart 8 Deluxe.