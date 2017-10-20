Nintendo лидирует на рынке игровых устройств в США

Аналитическая фирма NPD Group сообщила, что гибридная консоль Nintendo Switch удерживает лидерство уже третий месяц подряд на американском рынке. Продажи устройства перевалили за два миллиона.

Продукция Nintendo, включая Switch, 3DS и SNES Mini, заняла две трети рынка игровых устройств в прошлом месяце. Игры для японских консолей также занимают несколько мест в рейтинге самых продаваемых.