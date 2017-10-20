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Опубликовано 20 октября 2017, 15:56

Авторы Gran Turismo Sport сократили режим карьеры

Разработчикам симулятора пришлось пойти на этот шаг из-за понизившейся автомобильной грамотности игроков.

Скриншот видео&nbsp;youtube.com/PlayStation

Скриншот видео youtube.com/PlayStation

Студия Polyphony Digital убрала режим GT Mode из последней части автомобильного симулятора Gran Turismo Sport. Причина — понизившаяся автомобильная грамотность игроков.

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Из Gran Turismo Sport убрали один из игровых режимов

Скриншот видео youtube.com/PlayStation

Разработчики считают, что современные геймеры уже не так хорошо разбираются в устройстве машин. В удалённом режиме геймерам нужно было купить дешёвое авто и по мере прохождения улучшать его технические характеристики.

Gran Turismo Sport вышла 17 октября.

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Сергей Сурепин
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