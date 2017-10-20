Авторы Gran Turismo Sport сократили режим карьеры
Разработчикам симулятора пришлось пойти на этот шаг из-за понизившейся автомобильной грамотности игроков.
Студия Polyphony Digital убрала режим GT Mode из последней части автомобильного симулятора Gran Turismo Sport. Причина — понизившаяся автомобильная грамотность игроков.
Из Gran Turismo Sport убрали один из игровых режимов
Разработчики считают, что современные геймеры уже не так хорошо разбираются в устройстве машин. В удалённом режиме геймерам нужно было купить дешёвое авто и по мере прохождения улучшать его технические характеристики.
Gran Turismo Sport вышла 17 октября.