В Австралии родители обнаружили "ячейку педофилов" в популярной онлайн-игре

Детям 9–10 лет приходили сообщения интимного характера от незнакомцев через игру Roblox.

В Австралии родители обнаружили, что их детям приходят сообщения сексуального характера от педофилов через популярную онлайн-игру Roblox. Об этом сообщает портал News.com.au.

Жительница Перта Кайла Бейли была шокирована, когда проверила аккаунт своей девятилетней дочери и нашла переписку с неизвестным мужчиной. Тот спрашивал девочку, как она провела выходные. В ответ ребёнок написал, что навещал отца. Неизвестный заявил, что не верит в это и что на самом деле девочка всю ночь занималась оральным сексом.

Бейли рассказала, что после этого ей пришлось объяснить дочери, что общение с незнакомцами может быть опасно даже через компьютер.

Аналогичная история произошла ещё в одной австралийской семье. Шэннон Митчелл из Сиднея заметила, что её десятилетняя дочь начала вульгарно выражаться. После долгих допросов девочка призналась, что берёт крепкие слова из Roblox.