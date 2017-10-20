В Австралии родители обнаружили "ячейку педофилов" в популярной онлайн-игре
Фото: roblox.com
Детям 9–10 лет приходили сообщения интимного характера от незнакомцев через игру Roblox.
В Австралии родители обнаружили, что их детям приходят сообщения сексуального характера от педофилов через популярную онлайн-игру Roblox. Об этом сообщает портал News.com.au.
Жительница Перта Кайла Бейли была шокирована, когда проверила аккаунт своей девятилетней дочери и нашла переписку с неизвестным мужчиной. Тот спрашивал девочку, как она провела выходные. В ответ ребёнок написал, что навещал отца. Неизвестный заявил, что не верит в это и что на самом деле девочка всю ночь занималась оральным сексом.
Бейли рассказала, что после этого ей пришлось объяснить дочери, что общение с незнакомцами может быть опасно даже через компьютер.
Аналогичная история произошла ещё в одной австралийской семье. Шэннон Митчелл из Сиднея заметила, что её десятилетняя дочь начала вульгарно выражаться. После долгих допросов девочка призналась, что берёт крепкие слова из Roblox.
Представитель Roblox Corporation сообщил изданию, что игра предусматривает ряд мер безопасности, в том числе отключение функций чата для детей младше 13 лет.