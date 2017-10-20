Американец продавал украденные диски с Call of Duty: WWII
Игру украли с завода компании Sony. Полиция уже арестовала злоумышленника и выдвинула обвинения.
Полиция арестовала жителя города Терре-Хот (штат Индиана, США). Его обвинили в краже и нарушении прав интеллектуальной собственности компании Sony.
У Sony украли диски с Call of Duty: WWII и продавали на аукционе
Мужчина украл с завода компании диски с Call of Duty: WWII. После этого он продавал их по 45 долларов на аукционе eBay.
Call of Duty: WWII выйдет 3 ноября.