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Опубликовано 20 октября 2017, 16:13

Американец продавал украденные диски с Call of Duty: WWII

Игру украли с завода компании Sony. Полиция уже арестовала злоумышленника и выдвинула обвинения.

Скриншот видео&nbsp;youtube.com/Call of Duty

Скриншот видео youtube.com/Call of Duty

Полиция арестовала жителя города Терре-Хот (штат Индиана, США). Его обвинили в краже и нарушении прав интеллектуальной собственности компании Sony.

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У Sony украли диски с Call of Duty: WWII и продавали на аукционе

Скриншот видео youtube.com/Call of Duty

Мужчина украл с завода компании диски с Call of Duty: WWII. После этого он продавал их по 45 долларов на аукционе eBay.

Call of Duty: WWII выйдет 3 ноября.

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Сергей Сурепин
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