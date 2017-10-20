Московские врачи спасли от суицида бывшую участницу шоу "Холостяк-2"
Однако сама девушка попытку самоубийства отрицает и объясняет госпитализацию пищевым отравлением.
Московские врачи спасли от суицида бывшую участницу второго сезона шоу "Холостяк" Надежду Безмельницыну. Об этом сообщает паблик Mash.
Медики успели прийти на помощь девушке и помогли ей справиться с депрессией, передаёт паблик. Надежда быстро пошла на поправку, и вскоре её выписали. Впрочем, сама девушка попытку суицида отрицает и утверждает, что в больницу попала из-за пищевого отравления.
— Я была в гостях. Что-то, видимо, несвежее у них было, съела что-то такое. Отравление было пищевое: понос, рвота и всё такое, — рассказала девушка Mash.
В настоящее время столичная полиция проводит проверку по данному факту.
Надежда покинула шоу после неудачного свидания с Максимом Чернявским. Бывший муж Анны Седоковой не стал дарить ей розу, посчитав девушку двуличной.