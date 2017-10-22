Моряки с "плавучей тюрьмы": Мы молимся, чтобы Северная Корея не запустила ракету

Команда корабля ВМС США, патрулирующего воды у побережья Корейского полуострова, испытывает большие проблемы с моральным климатом, сообщает New York Post со ссылкой на издание Navy Times. По данным анонимного источника, члены экипажа крейсера USS Shiloh, базирующегося в японском порту Йокосука, считают своё судно "плавучей тюрьмой", которую они "ненавидят". "Я молю бога, чтобы нам не пришлось сбивать северокорейскую ракету, потому что в противном случае наше бессилие даст о себе знать", — заявил источник.

Другой член экипажа рассказал, что среди его сослуживцев преобладают "суицидальные настроения", связанные с нечеловеческими условиями службы. "Мало кто осмеливается жаловаться. Какой смысл? Если пожалуешься, в наказание тебя просто оставят служить на этом корабле", — добавил он. По его словам, техническое состояние USS Shiloh вызывает большие вопросы, а команда крейсера работает в ненормированном режиме.