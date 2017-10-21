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Регион
Опубликовано 21 октября 2017, 12:07

В Кении вертолёт с журналистами рухнул в озеро

Фото: nation.co.ke

Фото: nation.co.ke

По данным местных СМИ, перед аварией воздушное судно якобы летело на небольшой высоте.

Вертолёт с журналистами упал в озеро Накуру в центральной части Кении вскоре после взлёта. Об этом сообщает местное издание Daily Nation.

По неподтверждённой информации, на борту воздушного судна находилось пять человек, трое из которых — журналисты. Незадолго до крушения вертолёт покинул гостиницу Jarika Hotel, а перед аварией якобы летел на небольшой высоте.

В настоящее время проводится спасательная операция.

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Алёна Темирчиева
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