В Кении вертолёт с журналистами рухнул в озеро

Вертолёт с журналистами упал в озеро Накуру в центральной части Кении вскоре после взлёта. Об этом сообщает местное издание Daily Nation.

По неподтверждённой информации, на борту воздушного судна находилось пять человек, трое из которых — журналисты. Незадолго до крушения вертолёт покинул гостиницу Jarika Hotel, а перед аварией якобы летел на небольшой высоте.