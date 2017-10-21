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Опубликовано 21 октября 2017, 09:39

Алисе из "Приключений Буратино" исполнилось 75 лет

Скриншот видео

Скриншот видео

Свой юбилей заслуженная артистка встретила на сцене театра "Школа современной пьесы", в котором работает уже почти 10 лет.

Заслуженной артистке РСФСР Елене Санаевой исполняется 75 лет. Актриса знакома зрителям по фильмам "Чучело", "Приключения Али-Бабы", "Пена", но наибольшую популярность она обрела после исполнения роли Лисы Алисы в фильме "Приключения Буратино".

Юбилей Санаева, как настоящий любитель своего дела, отметила на сцене театра "Школа современной пьесы", в котором работает уже почти 10 лет.

Стоит отметить, что съёмки в детской киноленте "Приключения Буратино" стали для актрисы знаковыми не только благодаря роли, после которой её активно начали приглашать самые известные в то время советские режиссёры. Именно во время них Санаева встретилась с актёром Роланом Быковым, который стал её мужем.

После выхода на экраны фильма "Приключения Буратино" артистка вошла в золотой фонд советского кино. В настоящее время Санаева является вице-президентом детского фонда имени Ролана Быкова, а также играет в театре — в частности, в "Школе современной пьесы" она занята в шести спектаклях.

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Алёна Темирчиева
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