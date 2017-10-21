Алисе из "Приключений Буратино" исполнилось 75 лет

Свой юбилей заслуженная артистка встретила на сцене театра "Школа современной пьесы", в котором работает уже почти 10 лет.

Заслуженной артистке РСФСР Елене Санаевой исполняется 75 лет. Актриса знакома зрителям по фильмам "Чучело", "Приключения Али-Бабы", "Пена", но наибольшую популярность она обрела после исполнения роли Лисы Алисы в фильме "Приключения Буратино".

Юбилей Санаева, как настоящий любитель своего дела, отметила на сцене театра "Школа современной пьесы", в котором работает уже почти 10 лет.

Стоит отметить, что съёмки в детской киноленте "Приключения Буратино" стали для актрисы знаковыми не только благодаря роли, после которой её активно начали приглашать самые известные в то время советские режиссёры. Именно во время них Санаева встретилась с актёром Роланом Быковым, который стал её мужем.