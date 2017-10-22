Дело было в Пеньковском. Самый громкий шпионский скандал холодной войны

Оглавление Блестящая карьера Измена Разоблачение Ущерб Другие версии

22 октября 1962 года был арестован полковник ГРУ Олег Пеньковский. В СССР его имя стало синонимом предательства, в западных странах некоторые авторы называли его одной из самых крупных удач иностранных разведок в Советском Союзе. Из-за секретности, которая долгое время сопровождала это дело, на протяжении нескольких десятилетий было трудно оценить истинный масштаб его деятельности. Из-за этого также возникло множество конспирологических версий, согласно части из них, Пеньковский на самом деле никого не предавал, а выполнял операцию советских спецслужб по дезинформации западных разведок. До сих пор в деле Пеньковского немало загадок, не совсем ясны даже его мотивы. Лайф выяснил подробности одной из самых громких шпионских историй ХХ века.

Блестящая карьера

У Олега Пеньковского по советским меркам была просто блестящая карьера. О большем немногие осмелились бы мечтать. Уже в 30 лет он стал полковником — редкое достижение. Был участником трех войн — советско-польской, советско-финской и Великой Отечественной. Поначалу был политруком, но потом поднялся очень высоко и к концу ВОВ служил уже адъютантом при командующем артиллерией 1-го Украинского фронта Варенцове. Не был обижен и наградами: два ордена Красного Знамени, орден Отечественной войны, орден Красной Звезды и даже достаточно редкий орден Александра Невского, которым награждались офицеры за умелое руководство операциями. За всю войну его получили лишь около 40 тысяч человек. Был дважды ранен. В общем, отличная биография для молодого офицера, которому к концу войны едва исполнилось 26 лет.

Около 1960 года. Выпускной класс Дзержинского артиллерийского инженерного училища в СССР; Олег Пеньковский — третий справа в первом ряду. Коллаж © L!FE Фото: © Wikipedia.org Creative Commons

Помимо блестящей карьеры имелись и неплохие личные связи. Помимо дружбы с Варенцовым, Пеньковский породнился с генерал-лейтенантом Гапановичем — заместителем командующего Московским военным округом по политической части.

После войны он окончил Военную академию и Военно-дипломатическую академию и попал в ближневосточный отдел ГРУ. В середине 50-х получил первое направление по разведывательной линии, став помощником военного атташе в Турции. Однако поругался там с начальством и в итоге был отозван в Москву и уволен из ГРУ.

Сергей Сергеевич Варенцов

Правда, через год его вернули на службу. Теперь он работал в Госкомитете по науке и технологиям, исполняя обязанности замначальника Управления внешних сношений. Эта структура по сути являлась прикрытием для советской научно-технической разведки в других странах. Кроме того, по протекции Варенцов Пеньковский был устроен начальником курса в Академию ракетных войск. К тому времени сам Варенцов стал уже маршалом и командовал артиллерией (а затем и ракетными войсками) Сухопутных войск СССР.

Измена

В 1960 году Пеньковский по своей инициативе установил контакты с западными спецслужбами. Стоит отметить, что американцы с самого начала отнеслись к Пеньковскому весьма скептически, подозревая в нём участника операции по дезинформации. Их настораживало странное стремление молодого ещё офицера с успешной карьерой завербоваться по собственной инициативе.

Поэтому Пеньковского взяли в разработку англичане, которые делились некоторой информацией с американцами. Мотивация самого Пеньковского до сих пор остаётся предметом споров. Вроде бы он не имел серьёзных оснований быть недовольным своей карьерой, которая развивалась очень хорошо. Конечно, он на несколько лет завис в звании полковника, но ему было всего 40 лет, он дружил с маршалом артиллерии и рано или поздно получил бы свой генеральный чин. Жил в трёхкомнатной квартире в центре столицы. Регулярно выезжал в командировки в заграничные страны, в том числе и капиталистические. По тем временам это была настоящая работа мечты, 99,9% советских граждан с удовольствием оказались бы на его месте.

Сам Пеньковский просил англичан и американцев предоставить ему гражданство их страны и помочь в переправке, когда закончится его "работа". Кроме того, он просил об открытии счёта в банке, куда переводилась бы оплата за его труды. Каких-либо наличных средств за свою деятельность он не получал. Ещё одной просьбой было зачисление в армию в соответствующей его чину должности.

Но даже с учётом этих данных мотивация Пеньковского остаётся не до конца понятной. Если он хотел бежать на Запад, то это можно было сделать гораздо проще и безопаснее. Ему не было нужды так рисковать. Постоянно выезжая в заграничные командировки, он легко мог бежать. В условиях горячей фазы холодной войны западные страны с распростёртыми объятиями приняли бы перебежчика такого ранга. Он написал бы мемуары о своём побеге за неплохой гонорар, потом работал бы советологом или консультантом спецслужб. Так что не совсем понятно, зачем он по своей инициативе взялся за такую сложную и опасную деятельность. По всей видимости, он решил поднять ставки, чтобы подзаработать, и основным мотивом стоит считать денежный. Или же решил войти в историю величайшим шпионом ХХ века.

В апреле 1961 года он начал работать на британскую разведку. Поначалу он передавал данные во время личных встреч в заграничных командировках. Как правило, это были отчёты его ведомства (комитет по науке и технологиям) о заграничных командировках, слухи о Хрущёве и оценочные суждения самого Пеньковского. Однако эти данные не представляли никакой серьёзной ценности для иностранных разведок. Слухи — это хорошо, но у англичан и у самих было достаточно подобной информации. Поэтому ему тактично намекнули, что ожидают получить от него более ценные и конкретные сведения.

Пеньковскому стали демонстрировать фотографии людей, которых подозревали в работе на советскую разведку. Всех он, конечно, не знал, но несколько человек опознал на фото как знакомых. Впрочем, в этой информации тоже значительной ценности не было, поскольку контрразведка, как правило, хорошо осведомлена о том, кто занимается разведывательной деятельностью в их стране.

Техническое оборудование для шпионажа, принадлежавшее полковнику советской военной разведки Олегу Пеньковскому, работавшему на Великобританию и США: радиоприёмник, фотоаппараты "Минокс" с кассетами и шифровальные блокноты. Коллаж © L!FE Фото: © РИА Новости / Борис Приходько, Wikipedia.org Creative Commons

Более ценной информацией стали несколько фамилий, названных Пеньковским из числа тех, кто не попадал в поле зрения спецслужб. Всего ему удалось встретиться с западными агентами дважды: в Лондоне и Париже, куда он приезжал в командировки в 1961 году.

В дальнейшем он держал связь через английских связных. Иногда это был английский бизнесмен и агент разведки Винн, иногда Анна Чизхолм — жена одного из сотрудников британского посольства. Англичане снабдили его фотоаппаратом и плёнкой, а также условились о тайниках для передачи плёнок и документов.

Деятельность Пеньковского заключалась в том, что он, имея по работе доступ в библиотеку Главного ракетно-артиллерийского управления Генштаба, приносил хранившиеся там материалы домой, фотографировал их, затем возвращал обратно. Плёнку оставлял в тайниках, иногда передавал при личных встречах.

Разоблачение

Пеньковскому удалось оставаться незамеченным всего три месяца. Уже в декабре 1961 года он начал вызывать у контрразведки подозрения, за ним было установлено наблюдение, а выезд за границу закрыт. В ящике для рассады в окне квартиры этажом выше была размещена миниатюрная камера, направленная на его окно. Однажды даже удалось заснять самого Пеньковского в процессе "работы с документами", когда он подошёл к окну для того, чтобы их сфотографировать.

Дом на Космодамианской набережной, где жил Пеньковский. Квартира шпиона находилась на пятом этаже под двумя балконами, в один из которых чекисты вмонтировали кинокамеру для слежки за подозреваемым. Коллаж © L!FE Фото: © Wikipedia.org Creative Commons

В российских источниках более популярна версия о том, что разоблачили Пеньковского благодаря бдительности контрразведки, которая обратила на него внимание из-за подозрительных контактов с некоторыми иностранцами. В западных источниках более популярна версия о том, что Пеньковского сдал один из советских агентов в американских спецслужбах, сообщивший, что к ним стала поступать информация от высокопоставленного офицера из Москвы.

Так или иначе, под наблюдением Пеньковский оставался почти год. Арестовали его только в октябре 1962 года. Не совсем понятно, что именно заставило советские спецслужбы ждать так долго. Как правило, контрразведка часто догадывается, кто из сотрудников посольства является агентом под прикрытием, так что особой нужды затягивать дело не было. Возможно, они ожидали, что Пеньковскому помогает ещё кто-то из советских работников. Или рассчитывали поймать какую-то крупную рыбу. Или же считали, что Пеньковский не имеет доступа к подлинным секретам, потому не видели в его деятельности значительного ущерба и не считали делом первостепенной важности ликвидировать эту угрозу.

За несколько дней до ареста, пока хозяина не было в квартире, сотрудники КГБ провели обыск, обнаружив тайники. 22 октября по дороге на работу Пеньковский был арестован и сразу же увезён на Лубянку.

Транзисторный приемник, с помощью которого шпион Олег Пеньковский получал указания американской и английской разведок; шифровальные блокноты, принадлежавшие полковнику советской военной разведки Олегу Пеньковскому, работавшему на Великобританию и США; фотоплёнки и тайник, замаскированный под коробку из-под сигарет, изъятые у шпионов Олега Пеньковского и Гревилла Винна. Коллаж © L!FE Фото: © РИА Новости / Борис Приходько

Делу было решено придать максимальную огласку. Суд был открытым (за исключением нескольких заседаний), велась киносъёмка, материалы процесса публиковались в изданиях и позднее были изданы отдельной брошюрой.

В мае 1963 года Пеньковский был приговорён к смертной казни. В постсоветские годы появился популярный миф, что его будто бы сожгли живьём, но это неправда. Пеньковский был расстрелян. Его дело привело к серьёзным последствиям. Глава ГРУ Серов (доверенный человек Хрущёва) был лишён своего поста и звания Героя Советского Союза. Варенцов был разжалован из маршала в генерал-майора и также лишён звезды героя. Новым шефом ГРУ стал Пётр Ивашутин, руководивший расследованием дела Пеньковского.

Ущерб

На протяжении трёх десятилетий материалы по делу Пеньковского были засекречены. Причём не только в СССР, но и в Британии, а также США. В Советском Союзе даже не знали, что он был сотрудником ГРУ (на суде он фигурировал как полковник армии). Поэтому оценка ущерба зависела только от фантазии публицистов. Некоторые даже доходили до того, что объявляли Пеньковского величайшим шпионом в истории, будто бы он передал чуть ли не все самые секретные советские тайны. Иные даже называли его спасителем мира, будто бы он предотвратил ядерную войну во время Карибского кризиса, передав на Запад все данные по советскому ядерному оружию.

Только в начале 90-х годов, с окончанием холодной войны, американцы рассекретили значительную часть данных по делу Пеньковского. ЦРУ опубликовало в свободном доступе материалы опросов Пеньковского своими и британскими агентами, а также материалы, которые он передавал через тайники.

Как оказалось, деятельность Пеньковского была очень сильно преувеличена. Действительно, он передал на Запад большое количество данных, но немалая часть из них значительной ценности не представляла. При опросах во время заграничных встреч Пеньковский в основном передавал слухи, о которых был осведомлён, а также сообщал свои личные суждения и оценки. Помимо этого он передал список слушателей Военно-дипломатической академии за 1960 год (в этой академии готовили будущих сотрудников ГРУ).

Значительная часть переданных материалов была копиями статей из советского журнала "Военная мысль". Этот журнал предназначался для высшего офицерского состава Советской армии. Кое-какие сведения в нём содержались, но ничего сверхсекретного и поражающего воображение. В 1960-е его даже было разрешено распространять по подписке, он получил гриф "Для служебного пользования".

Пеньковский также передал описание ракет Р-1, Р-2, Р-11 и тактического ракетного комплекса "Филин". Список выглядит внушительно, если не учитывать, что всё это устаревшие разработки. Р-1 была самой первой советской баллистической ракетой, разработанной ещё в 1950 году. Р-2 — её дальнейшее развитие 1951 года разработки. Р-11 была принята на вооружение в 1958 году, но тоже начинала устаревать. Что касается "Филина", то проект ещё в начале 1960 года был свёрнут в пользу более совершенного комплекса "Луна". Он даже не поступал в строевые части.

Коллаж © L!FE Фото: © Wikipedia.org Creative Commons

Более-менее актуальными были только комплексы СС-4 (Р-12) и СС-5 (Р-14), которые недавно поступили на вооружение. Пеньковский передал инструкции по эксплуатации систем. Впрочем, для американцев их существование не было секретом, как и их характеристики, но данные от Пеньковского позволили их уточнить.

К тому же не стоит забывать, что ракетная отрасль тогда развивалась семимильными шагами, ракеты постоянно модифицировались. В то время уже велись работы над баллистическими ракетами второго поколения. Эта информация действительно была строго секретной и Пеньковский не имел к ней доступа.

Что касается роли Пеньковского в Карибском кризисе, то она равна нулю. В последний раз он вступил в контакт со связным в августе 1962 года, за два месяца до событий на Кубе. К тому же он ничего не знал о переброске советских ракет на этот остров, поскольку операция была секретной и о ней не писали в журналах для библиотеки Ракетно-артиллерийского управления, где черпал большую часть своей информации Пеньковский.

Другие версии

Тот факт, что значительная часть переданных Пеньковским данных имела невысокую значимость, породил богатую пищу для конспирологических версий. Самой популярной из них стала версия о том, что через Пеньковского советские спецслужбы "слили" американцам выгодную для себя информацию. Передав данные об устаревших разработках, они будто бы создали у американцев впечатление отставания советской ракетной отрасли от американской. Поэтому Пеньковского так долго не задерживали, до тех пор, пока он не передал на Запад всё, что требовалось. Потом в Москве устроили шумный показательный суд, что было не совсем типично для таких дел, и приговорили Пеньковского к расстрелу. Но не казнили, а изменили ему и его семье имена.

В качестве косвенных подтверждений обычно указывается судьба родственников Пеньковского. По советским законам измена Родине каралась не только смертной казнью, но и конфискацией имущества. Однако в данном случае конфискации не было. К тому же его семью не оставили без поддержки, проявив к ней особое участие. Например, его супруга получила неплохую работу в издательстве иностранной литературы. А дочь не только поступила в МГУ, но и в дальнейшем работала в информслужбе Первого (иностранного) управления КГБ. Конечно, в хрущёвско-брежневские времена дети за родителей уже не отвечали, как при Сталине, но всё же это очень необычно, учитывая скандальную личность отца. Впрочем, это можно объяснить и тем фактом, что они были родственницами генерала Гапановича (тогда уже покойного).

Ещё одним косвенным свидетельством является настороженность американцев. Они долго не хотели идти с ним на контакт и с некоторой долей скепсиса получали от него сообщения через британцев. Например, шеф контрразведки ЦРУ Энглтон называл его "сумасшедшим или анархистом, который по неясной причине хочет втянуть США в войну".

На словах в этой версии немало логичного. Проблема в том, что не существует ни единого убедительного подтверждения этой версии, за исключением домыслов и некоторых косвенных фактов, которые можно интерпретировать по-разному.

Подсудимый Пеньковский слушает приговор по делу англо-американских шпионов Пеньковского и Винна. Фото: © РИА Новости / Тиханов