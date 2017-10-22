Правительство Португалии выделит €400 млн пострадавшим от лесных пожаров
Флаги Португалии. Фото: © REUTERS/Pedro Nunes
Решение было принято после того, как пост министра внутренних дел страны покинула Констанца Урбано де Соуза.
Правительство Португалии намерено выплатить более €400 млн ($471 млн) гражданам, пострадавшим от лесных пожаров, передаёт агентство Reuters.
Согласно официальным данным, в период с июня по октябрь от стихии в Португалии погибло 108 человек, тысячи пострадали. Сами португальцы остались недовольны тем, как руководство страны борется с пожарами. Выйдя на улицы, люди потребовали от властей более активных действий, а также отставки правительства.
Накануне, после того как Констанца Урбано де Соуза покинула пост главы МВД, правительство приняло решение увеличить число пожарных, борющихся с огнём. Кроме того, в ближайшее время железные дороги и крупные автомагистрали будут защищены от возгораний.