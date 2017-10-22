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Регион
Опубликовано 22 октября 2017, 00:15

Правительство Португалии выделит €400 млн пострадавшим от лесных пожаров

Флаги Португалии. Фото: &copy; REUTERS/Pedro Nunes

Флаги Португалии. Фото: © REUTERS/Pedro Nunes

Решение было принято после того, как пост министра внутренних дел страны покинула Констанца Урбано де Соуза.

Правительство Португалии намерено выплатить более €400 млн ($471 млн) гражданам, пострадавшим от лесных пожаров, передаёт агентство Reuters.

Согласно официальным данным, в период с июня по октябрь от стихии в Португалии погибло 108 человек, тысячи пострадали. Сами португальцы остались недовольны тем, как руководство страны борется с пожарами. Выйдя на улицы, люди потребовали от властей более активных действий, а также отставки правительства.

Накануне, после того как Констанца Урбано де Соуза покинула пост главы МВД, правительство приняло решение увеличить число пожарных, борющихся с огнём. Кроме того, в ближайшее время железные дороги и крупные автомагистрали будут защищены от возгораний.

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Анна Пономаренко
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