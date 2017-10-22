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Регион
Опубликовано 22 октября 2017, 08:45

В Словении стартовало голосование на выборах президента

Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

В Словении началось голосование на выборах президента. Сегодня утром были открыты более трёх тысяч избирательных участков, которые продолжат свою работу до 19:00 (20:00 мск).

Отметим, что фаворит гонки — действующий президент Борут Пахор, в победе которого уверены аналитики. По данным социологического опроса агентства Ninamedia, политика поддерживают 56% респондентов. Второй по популярности — бывший комедийный актер, мэр города Камник Марьян Шарец от партии "Список Марьяна Шареца" (19,6%). На третьем месте — член Европарламента Романа Томц от правоцентристской Словенской демократической партии (10,6%).

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Валерий Оленин
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