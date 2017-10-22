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Опубликовано 22 октября 2017, 13:50

Депортированный из Швеции россиянин попытался прорваться туда за своим котом

Фото &copy; Flickr/ Konstantin Malanchev

Фото © Flickr/ Konstantin Malanchev

Питомец оказался в приюте три года назад — после ареста мужчины, сообщившего о бомбе на борту самолёта.

Шведские правоохранители остановили россиянина, пытавшегося пробраться на территорию королевства, чтобы вернуть своего кота. Его схватили на шведской части Эресуннского моста, соединяющего страну с Данией. Об этом сообщили в газете Sydsvenskan.

Как оказалось, 52-летний россиянин ранее был пожизненно лишён права въезда в страну из-за некого инцидента, когда он якобы сообщил о бомбе на борту самолёта, летевшего из Санкт-Петербурга в Хельсинки. Капитану тогда пришлось экстренно посадить лайнер в Стокгольме. Мужчина рассказал, что теперь просто хотел забрать из приюта своего любимого кота, который попал туда три года назад — после ареста хозяина.

Сообщается, что задержание нелегала было проведено ещё 12 октября. Адвокат россиянина заявил, что помимо вопроса об освобождении своего клиента намерен заняться и решением проблемы его воссоединения с котом.

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Татьяна Абрикосова
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