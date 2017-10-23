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Опубликовано 23 октября 2017, 06:55

Умер один из основателей рок-группы AC/DC Джордж Янг

&nbsp;Джордж Янг (справа) с братьями Малкольмом и Ангусом Яном.&nbsp;Фото: Facebook / AC / DC&nbsp;

 Джордж Янг (справа) с братьями Малкольмом и Ангусом Яном. Фото: Facebook / AC / DC 

Он выступал в качестве продюсера коллектива, писал тексты песен, а также играл на гитаре в австралийской рок-группе The Easybeats.

Рок-музыкант шотландского происхождения Джордж Янг, игравший в группах Easybeats и AC/DC, скончался в Австралии в возрасте 70 лет. О его смерти сообщается в официальном Facebook AC/DС в понедельник, 23 октября.

— С болью в сердце мы должны объявить о смерти нашего возлюбленного брата и наставника Джорджа Янга. Без его помощи и руководства не было бы AC/DC, — говорится в сообщении.

Джордж являлся старшим братом Малькольма и Ангуса Янгов, основателей AC/DC. Кроме того, он выступал в качестве одного из продюсеров коллектива, играл на гитаре в австралийской рок-группе The Easybeats и писал тексты песен.

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Марина Калегина
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