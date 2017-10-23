Создатель Half-Life попал в список 100 богатейших людей США

Журнал Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей США. На 97-м месте оказался руководитель компании Valve Гейб Ньюэлл — его состояние оценили в пять с половиной миллиардов долларов.

По сравнению с прошлым годом, Ньюэлл преодолел 37 позиций — до этого он занимал 134 место рейтинга с 4,1 миллиарда долларов. Также у создателя Steam высокий уровень Self-Made — 8 из 10. Это означает, что Гейб почти полностью добился успеха самостоятельно, чуть ли не с нуля.