Оригинальную Mafia снова можно купить

Спустя пятнадцать лет после выхода классический боевик вернулся в продажу на GOG.

Благодаря многочисленным просьбам пользователей цифрового магазина GOG разработчики вернули в продажу Mafia: The City of Lost Heaven. Для этого им пришлось удалить из игры всю стороннюю музыку.

Изначально Mafia была доступна в Steam, но её удалили из магазина пять лет назад. Связано это было с тем, что у издателя закончились права на музыку. На протяжении всего этого времени игру невозможно было приобрести.