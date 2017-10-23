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Опубликовано 23 октября 2017, 09:11

Оригинальную Mafia снова можно купить

Фото &copy; Hangar 13

Фото © Hangar 13

Спустя пятнадцать лет после выхода классический боевик вернулся в продажу на GOG.

Благодаря многочисленным просьбам пользователей цифрового магазина GOG разработчики вернули в продажу Mafia: The City of Lost Heaven. Для этого им пришлось удалить из игры всю стороннюю музыку.

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Mafia: The City of Lost Heaven вернулась в продажу

Фото © Hangar 13

Изначально Mafia была доступна в Steam, но её удалили из магазина пять лет назад. Связано это было с тем, что у издателя закончились права на музыку. На протяжении всего этого времени игру невозможно было приобрести.

Сейчас Mafia: The City of Lost Heaven доступна на GOG. Цена — 249 рублей.

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Сергей Сурепин
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