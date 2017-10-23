Оригинальную Mafia снова можно купить
Фото © Hangar 13
Спустя пятнадцать лет после выхода классический боевик вернулся в продажу на GOG.
Благодаря многочисленным просьбам пользователей цифрового магазина GOG разработчики вернули в продажу Mafia: The City of Lost Heaven. Для этого им пришлось удалить из игры всю стороннюю музыку.
Mafia: The City of Lost Heaven вернулась в продажу
Фото © Hangar 13
Изначально Mafia была доступна в Steam, но её удалили из магазина пять лет назад. Связано это было с тем, что у издателя закончились права на музыку. На протяжении всего этого времени игру невозможно было приобрести.
Сейчас Mafia: The City of Lost Heaven доступна на GOG. Цена — 249 рублей.