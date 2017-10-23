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Опубликовано 23 октября 2017, 09:39

Авторы Star Wars: Battlefront II доработают баланс игры

Разработчики изучили реакцию пользователей после бета-тестирования шутера и готовят обновление.

Фото &copy;&nbsp;Electronic Arts

Фото © Electronic Arts

Electronic Arts провела бета-тестирование Star Wars: Battlefront II. Теперь разработчики работают над будущими улучшениями и изменениями в игре.

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В Star Wars: Battlefront II изменят баланс

Фото © Electronic Arts

Разработчики займутся "ящиками" и предметами, выпадающими из них. Игроки больше всего жаловались на эту систему, поэтому к моменту выхода она станет лучше.

Star Wars: Battlefront II выходит 17 ноября на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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