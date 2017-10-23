Авторы Star Wars: Battlefront II доработают баланс игры
Разработчики изучили реакцию пользователей после бета-тестирования шутера и готовят обновление.
Фото © Electronic Arts
Electronic Arts провела бета-тестирование Star Wars: Battlefront II. Теперь разработчики работают над будущими улучшениями и изменениями в игре.
В Star Wars: Battlefront II изменят баланс
Фото © Electronic Arts
Разработчики займутся "ящиками" и предметами, выпадающими из них. Игроки больше всего жаловались на эту систему, поэтому к моменту выхода она станет лучше.
Star Wars: Battlefront II выходит 17 ноября на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.