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Опубликовано 23 октября 2017, 09:58

Авторы Hearthstone отметят Хеллоуин

Фото: &copy; instagram.com/playhearthstone

Фото: © instagram.com/playhearthstone

Разработчики приготовили тематическое обновление для коллекционной карточной игры.

Студия Blizzard объявила о проведении "Тыквовина" — праздничного события в Hearthstone. Обновление выйдет 24 октября, а само мероприятие продлится до 6 ноября.

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В Hearthstone проведут хеллоуинское событие "Тыквовин"

Фото: © instagram.com/playhearthstone

В игре появятся особые двухклассовые сражения на арене. Игроку придётся сначала выбирать персонажа, а потом его силу. Благодаря этому можно будет использовать карты обоих классов.

Каждую неделю разработчики будут раздавать наборы карт и один билет на арену.

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Сергей Сурепин
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