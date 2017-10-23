Авторы Hearthstone отметят Хеллоуин
Фото: © instagram.com/playhearthstone
Разработчики приготовили тематическое обновление для коллекционной карточной игры.
Студия Blizzard объявила о проведении "Тыквовина" — праздничного события в Hearthstone. Обновление выйдет 24 октября, а само мероприятие продлится до 6 ноября.
В Hearthstone проведут хеллоуинское событие "Тыквовин"
Фото: © instagram.com/playhearthstone
В игре появятся особые двухклассовые сражения на арене. Игроку придётся сначала выбирать персонажа, а потом его силу. Благодаря этому можно будет использовать карты обоих классов.
Каждую неделю разработчики будут раздавать наборы карт и один билет на арену.