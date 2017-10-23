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Регион
Опубликовано 23 октября 2017, 10:25

Стали известны даты трёх распродаж в Steam

Фото:&nbsp;&copy; Обложка видео с канала на Youtube/Saddex

Фото: © Обложка видео с канала на Youtube/Saddex

Информацией поделились зарубежные журналисты, поэтому отмечаем дни в своих календарях.

В Сети появилась информация о времени проведения следующих трёх распродаж в Steam. Одна из них совсем близко:

  • Хеллоуинская распродажа: 26 октября 2017 года — 1 ноября 2017 года;
  • Осенняя распродажа: 22 ноября 2017 года — 28 ноября 2017 года;
  • Зимняя распродажа: 21 декабря 2017 года — 4 января 2018 года.
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Стало известно, когда пройдут распродажи в Steam

Фото: © Обложка видео с канала на Youtube/Saddex

Информацией поделились журналисты Kotaku. Компания Valve пока ничего не комментирует.

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Сергей Сурепин
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