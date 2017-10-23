Стали известны даты трёх распродаж в Steam
Информацией поделились зарубежные журналисты, поэтому отмечаем дни в своих календарях.
В Сети появилась информация о времени проведения следующих трёх распродаж в Steam. Одна из них совсем близко:
- Хеллоуинская распродажа: 26 октября 2017 года — 1 ноября 2017 года;
- Осенняя распродажа: 22 ноября 2017 года — 28 ноября 2017 года;
- Зимняя распродажа: 21 декабря 2017 года — 4 января 2018 года.
Стало известно, когда пройдут распродажи в Steam
Информацией поделились журналисты Kotaku. Компания Valve пока ничего не комментирует.