Швеция потребовала от КНДР вернуть многомиллионный долг 43-летней давности
Глава КНДР Ким Чен Ын. Фото: © KCNA/REUTERS
Как отмечается, Пхеньян купил у Стокгольма тысячи Volvo, а также другие товары в 1974 году.
Стокгольм потребовал от Пхеньяна погасить долг, который существует ещё с 1974 года, сообщают местные СМИ со ссылкой на доклад страховой компании EKN.
По информации местных СМИ, КНДР задолжала Швеции 330 миллионов долларов. При этом Пхеньян даже не пытался вернуть задолженность.
Как отмечается, в 1974 году Северная Корея купила тысячи автомобилей марки Volvo. Машины доставили, но КНДР не переводила за них деньги под разными предлогами. Изначально сумма долга составляла 73,5 миллиона долларов, но долг вырос в 4,5 раза за счёт процентов.