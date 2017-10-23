Швеция потребовала от КНДР вернуть многомиллионный долг 43-летней давности

Как отмечается, Пхеньян купил у Стокгольма тысячи Volvo, а также другие товары в 1974 году.

Стокгольм потребовал от Пхеньяна погасить долг, который существует ещё с 1974 года, сообщают местные СМИ со ссылкой на доклад страховой компании EKN.

По информации местных СМИ, КНДР задолжала Швеции 330 миллионов долларов. При этом Пхеньян даже не пытался вернуть задолженность.