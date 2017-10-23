Песков оценил возможность встречи Путина и Трампа на полях АТЭС

По словам пресс-секретаря главы государства, в Кремле уже начинают верстать рабочий график президента РФ на время его поездки во Вьетнам.

Президент Владимир Путин планирует посетить Вьетнам для участия в саммите АТЭС, который состоится в городе Дананге 10–11 ноября. Эту информацию журналистам подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он также оценил возможность встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на АТЭС во Вьетнаме. В Кремле уже приступили к составлению рабочего графика главы государства.

— Сейчас постепенно начнём верстать и возможный график двусторонних встреч. Пока этот график (встречи Путина и Трампа. — Прим. ред.) отсутствует, — сказал Песков.