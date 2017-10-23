Песков оценил возможность встречи Путина и Трампа на полях АТЭС
Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин на саммите G20 в Гамбурге. Фото: © REUTERS/Steffen Kugler/Courtesy of Bundesregierung
По словам пресс-секретаря главы государства, в Кремле уже начинают верстать рабочий график президента РФ на время его поездки во Вьетнам.
Президент Владимир Путин планирует посетить Вьетнам для участия в саммите АТЭС, который состоится в городе Дананге 10–11 ноября. Эту информацию журналистам подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он также оценил возможность встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на АТЭС во Вьетнаме. В Кремле уже приступили к составлению рабочего графика главы государства.
— Сейчас постепенно начнём верстать и возможный график двусторонних встреч. Пока этот график (встречи Путина и Трампа. — Прим. ред.) отсутствует, — сказал Песков.
Напомним, впервые Владимир Путин и Дональд Трамп встретились 7 июля в немецком Гамбурге на полях саммита G20. Следующая встреча, по данным СМИ, может произойти именно на саммите АТЭС во Вьетнаме. Однако в Кремле неоднократно отмечали, что говорить об этом пока преждевременно.