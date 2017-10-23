На Дальнем Востоке появится первый "завод-терминатор" по утилизации автомобилей

По словам главы компании Arai Shoji Co. Ltd, акцент в работе завода будет сделан на экологичность производства.

В Приморье появится первый в регионе завод по утилизации и глубокой переработке подержанных автомобилей. Как сообщили в администрации региона, соглашение об этом было подписано в сентябре на третьем Восточном экономическом форуме и теперь строительством займётся японская корпорация Arai Shoji Co. Ltd., реализующая совместно с ГК "Сумотори" проект TerminaTOR.

— 25 октября на площадке ТОР "Надеждинская" состоится торжественная церемония запуска проекта, приуроченная к началу строительства предприятия, — сообщили в администрации, добавив, что по окончании проектирования началась работа по подготовке территории к строительству.

Как отметил глава японской компании Араи Редзо, в Приморском крае зарегистрировано более 1,2 миллиона автомобилей, четверть из которых старше 20 лет. В то же время каждый месяц в регион импортируется порядка пяти тысяч подержанных автомобилей из Японии. Всего же в регионе, по словам Редзо, более миллиона машин, нуждающихся в утилизации.