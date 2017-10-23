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Опубликовано 23 октября 2017, 14:58

Monument Valley 2 выйдет на Android

Фото &copy; ustwo games

Фото © ustwo games

До этого популярная мобильная головоломка была доступна исключительно на iOS-устройствах.

Студия Ustwo Games объявила о выходе Monument Valley 2 на Android. Мобильная головоломка станет доступна уже 7 ноября.

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Monument Valley 2 доберётся до Android

Фото © ustwo games

Изначально игра вышла только в App Store. Разработчики уведомят, когда Monument Valley 2 будет доступна в Google Play.

Пространственная головоломка является одной из самых популярных игр для мобильных устройств.

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Сергей Сурепин
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