Monument Valley 2 выйдет на Android
Фото © ustwo games
До этого популярная мобильная головоломка была доступна исключительно на iOS-устройствах.
Студия Ustwo Games объявила о выходе Monument Valley 2 на Android. Мобильная головоломка станет доступна уже 7 ноября.
Monument Valley 2 доберётся до Android
Фото © ustwo games
Изначально игра вышла только в App Store. Разработчики уведомят, когда Monument Valley 2 будет доступна в Google Play.
Пространственная головоломка является одной из самых популярных игр для мобильных устройств.