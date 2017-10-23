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Опубликовано 23 октября 2017, 15:22

Авторы Destiny 2 рассказали о внутриигровых сезонах

Фото &copy; Activision

Фото © Activision

Многопользовательский шутер раз в три месяца будет получать значительные обновления.

Студия Bungie провела конференцию, посвящённую Destiny 2. Разработчики рассказали, что в первый год многопользовательский шутер разделят на четыре сезона.

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Destiny 2 получит четыре крупных обновления за первый год

Фото © Activision

Второй сезон в Destiny 2 получит внутриигровые мероприятия Iron Banner и Faction Rally и начнётся 24 октября — после выхода игры на ПК. Все версии игры будут получать обновления одновременно.

Также разработчики планируют добавить в игру новую карту, оружие и костюмы.

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Сергей Сурепин
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