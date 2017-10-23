Авторы Destiny 2 рассказали о внутриигровых сезонах

Многопользовательский шутер раз в три месяца будет получать значительные обновления.

Студия Bungie провела конференцию, посвящённую Destiny 2. Разработчики рассказали, что в первый год многопользовательский шутер разделят на четыре сезона.

Destiny 2 получит четыре крупных обновления за первый год Фото © Activision

Второй сезон в Destiny 2 получит внутриигровые мероприятия Iron Banner и Faction Rally и начнётся 24 октября — после выхода игры на ПК. Все версии игры будут получать обновления одновременно.