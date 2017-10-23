Авторы Destiny 2 рассказали о внутриигровых сезонах
Фото © Activision
Многопользовательский шутер раз в три месяца будет получать значительные обновления.
Студия Bungie провела конференцию, посвящённую Destiny 2. Разработчики рассказали, что в первый год многопользовательский шутер разделят на четыре сезона.
Destiny 2 получит четыре крупных обновления за первый год
Фото © Activision
Второй сезон в Destiny 2 получит внутриигровые мероприятия Iron Banner и Faction Rally и начнётся 24 октября — после выхода игры на ПК. Все версии игры будут получать обновления одновременно.
Также разработчики планируют добавить в игру новую карту, оружие и костюмы.