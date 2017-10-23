PlayerUnknown's Battlegrounds получит поддержку виртуальной реальности
Фото: © Valve Corporation
Новым проектом под названием Virtual Battlegrounds занимаются не разработчики игры.
Компания Oneiric Entertainment занимается разработкой и продвижением виртуальной реальности. Сейчас команда работает над версией PlayerUnknown's Battlegrounds для виртуальной реальности.
PlayerUnknown's Battlegrounds перенесут в виртуальную реальность
Фото: © Valve Corporation
Проект получил название Virtual Battlegrounds, он существует в отрыве от оригинальной игры. Студия Bluehole, авторы PUBG, к этому проекту не имеют отношения.
Разработчики планируют выпустить Virtual Battlegrounds в 2018 году.