PlayerUnknown's Battlegrounds получит поддержку виртуальной реальности

Новым проектом под названием Virtual Battlegrounds занимаются не разработчики игры.

Компания Oneiric Entertainment занимается разработкой и продвижением виртуальной реальности. Сейчас команда работает над версией PlayerUnknown's Battlegrounds для виртуальной реальности.

Проект получил название Virtual Battlegrounds, он существует в отрыве от оригинальной игры. Студия Bluehole, авторы PUBG, к этому проекту не имеют отношения.