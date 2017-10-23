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Опубликовано 23 октября 2017, 15:47

PlayerUnknown's Battlegrounds получит поддержку виртуальной реальности

Фото: &copy; Valve Corporation

Фото: © Valve Corporation

Новым проектом под названием Virtual Battlegrounds занимаются не разработчики игры.

Компания Oneiric Entertainment занимается разработкой и продвижением виртуальной реальности. Сейчас команда работает над версией PlayerUnknown's Battlegrounds для виртуальной реальности.

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PlayerUnknown's Battlegrounds перенесут в виртуальную реальность

Фото: © Valve Corporation

Проект получил название Virtual Battlegrounds, он существует в отрыве от оригинальной игры. Студия Bluehole, авторы PUBG, к этому проекту не имеют отношения.

Разработчики планируют выпустить Virtual Battlegrounds в 2018 году.

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Сергей Сурепин
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