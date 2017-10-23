В The Evil Within 2 нашли режим от первого лица
Разблокировать его можно с помощью командной строки и только в версии игры для ПК.
Скриншот © L!FE
Пользователи нашли в ПК-версии The Evil Within 2 режим от первого лица. Периодически камера переключается на вид от третьего лица, когда необходимо показать взаимодействие персонажа с окружающим миром.
В остальном функция полностью рабочая. Пользовательский интерфейс не отличается от стандартного.
В ПК-версии The Evil Within 2 можно включить режим от первого лица
Скриншот © L!FE
The Evil Within 2 вышла 13 октября на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.