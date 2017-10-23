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Опубликовано 23 октября 2017, 16:11

В The Evil Within 2 нашли режим от первого лица

Разблокировать его можно с помощью командной строки и только в версии игры для ПК.

Скриншот &copy; L!FE&nbsp;

Скриншот © L!FE 

Пользователи нашли в ПК-версии The Evil Within 2 режим от первого лица. Периодически камера переключается на вид от третьего лица, когда необходимо показать взаимодействие персонажа с окружающим миром.

В остальном функция полностью рабочая. Пользовательский интерфейс не отличается от стандартного.

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В ПК-версии The Evil Within 2 можно включить режим от первого лица

Скриншот © L!FE

The Evil Within 2 вышла 13 октября на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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