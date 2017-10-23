World of Warcraft получит четыре новые подрасы
Упоминание о новом контенте пользователи обнаружили в файлах после внесения очередных изменений.
Фото: © BLIZZARD ENTERTAINMENT
Фанаты World of Warcraft нашли в файлах игры новые данные. Они свидетельствуют о том, что в скором времени разработчики добавят четыре играбельные подрасы.
World of Warcraft получит крупное обновление
Фото: © BLIZZARD ENTERTAINMENT
Blizzard ещё не анонсировала новое дополнение, после выхода которого в игре появятся подрасы. Они получили названия: Nightborne, Void Elf, Highountain Tauren и Lightforged Draenei.
О выходе нового дополнения разработчики потенциально могут рассказать на Blizzcon 2017. Мероприятие пройдёт с 3 по 5 ноября.