World of Warcraft получит четыре новые подрасы

Фанаты World of Warcraft нашли в файлах игры новые данные. Они свидетельствуют о том, что в скором времени разработчики добавят четыре играбельные подрасы.

World of Warcraft получит крупное обновление Фото: © BLIZZARD ENTERTAINMENT

Blizzard ещё не анонсировала новое дополнение, после выхода которого в игре появятся подрасы. Они получили названия: Nightborne, Void Elf, Highountain Tauren и Lightforged Draenei.