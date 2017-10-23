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Опубликовано 23 октября 2017, 16:34

World of Warcraft получит четыре новые подрасы

Упоминание о новом контенте пользователи обнаружили в файлах после внесения очередных изменений.

Фото: &copy; BLIZZARD ENTERTAINMENT

Фото: © BLIZZARD ENTERTAINMENT

Фанаты World of Warcraft нашли в файлах игры новые данные. Они свидетельствуют о том, что в скором времени разработчики добавят четыре играбельные подрасы.

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World of Warcraft получит крупное обновление

Фото: © BLIZZARD ENTERTAINMENT

Blizzard ещё не анонсировала новое дополнение, после выхода которого в игре появятся подрасы. Они получили названия: Nightborne, Void Elf, Highountain Tauren и Lightforged Draenei.

О выходе нового дополнения разработчики потенциально могут рассказать на Blizzcon 2017. Мероприятие пройдёт с 3 по 5 ноября.

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Сергей Сурепин
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