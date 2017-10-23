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Регион
Опубликовано 23 октября 2017, 18:33

В Госдуме назвали условия возобновления поставок газа на Украину

Фото: &copy; РИА Новости

Фото: © РИА Новости

По словам председателя Комитета Госдумы по энергетике, украинские власти вынуждены покупать российский газ на любых условиях.

Российские власти готовы пойти навстречу украинским партнёрам в вопросе поставок реверсного газа из РФ. Об этом в интервью RT заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. Как отметил парламентарий, перенос точки учёта газа с западной на восточную границу Украины, как того просит Киев, может привести к новым несанкционированным заборам российского газа.

— Я считаю, что у Киева ситуация безвыходная. Безусловно, никоим образом нам не выгодно переносить точку учёта с запада на восток, потому что мы опять вернёмся к несанкционированному газу с украинской стороны и опять начнётся демагогия, которой любят заниматься украинские товарищи. Ситуация заставляет Украину снова покупать российский газ: он кардинально дешевле, он всегда есть в наличии, а остальное — лишь попытки улучшить условия, — подчеркнул Игорь Ананских.

Как сообщал Лайф, ранее вице-премьер Украины Владимир Кистион заявил, что Киев может вернуться к закупкам российского газа, если точка учёта голубого топлива будет перенесена с западной на восточную границу Украины.

Напомним, украинская сторона прекратила закупку газа из России в конце 2015 года. В 2016 году Киев впервые не использовал российское топливо при подготовке к отопительному сезону.

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Михаил Аксёнов
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