В Госдуме назвали условия возобновления поставок газа на Украину

По словам председателя Комитета Госдумы по энергетике, украинские власти вынуждены покупать российский газ на любых условиях.

Российские власти готовы пойти навстречу украинским партнёрам в вопросе поставок реверсного газа из РФ. Об этом в интервью RT заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. Как отметил парламентарий, перенос точки учёта газа с западной на восточную границу Украины, как того просит Киев, может привести к новым несанкционированным заборам российского газа.

— Я считаю, что у Киева ситуация безвыходная. Безусловно, никоим образом нам не выгодно переносить точку учёта с запада на восток, потому что мы опять вернёмся к несанкционированному газу с украинской стороны и опять начнётся демагогия, которой любят заниматься украинские товарищи. Ситуация заставляет Украину снова покупать российский газ: он кардинально дешевле, он всегда есть в наличии, а остальное — лишь попытки улучшить условия, — подчеркнул Игорь Ананских.

Как сообщал Лайф, ранее вице-премьер Украины Владимир Кистион заявил, что Киев может вернуться к закупкам российского газа, если точка учёта голубого топлива будет перенесена с западной на восточную границу Украины.