Ольга Орлова назвала пиаром роман Кати Жужи со стилистом

Последние две недели поклонники шоу "Дом-2" активно обсуждают роман ведущей проекта Кати Жужи со стилистом по волосам Евгением Кривенко. Согласно сообщениям СМИ, до Жужи Евгений встречался с певицей Ольгой Орловой. Однако в разговоре с Super та опровергла эту информацию, назвав отношения Жужи и Евгения пиаром.

— Женя два года являлся моим стилистом по волосам, и могу сказать, что мы с ним не только работали, но и дружили. А что касается личных отношений, то, несмотря на то что об этом так часто писали, ни у меня, ни у Кати никакого романа с ним нет и не могло быть. По понятным причинам. Вероятно, Катя просто помогает Жене с пиаром, — призналась Орлова.