В России предлагают продавать пневматическое оружие по паспорту

Депутаты Госдумы Айрат Фаррахов, Антон Гетта, Виктор Водолацкий и Юрий Кобзев подготовили законопроект о внесении изменений в часть 23 статьи 13 закона "Об оружии".

Согласно этим поправкам, конструктивно сходные с оружием изделия, пневматические винтовки, пистолеты, револьверы с дульной энергией от 0,5 до 3 дж независимо от калибра можно будет покупать только тем, кто достиг возраста 18 лет. И приобрести такое оружие можно будет только по паспорту. Сейчас таких ограничений нет в законе "Об оружии", поэтому мощная пневматика попадает в руки детей и подростков, а используют они такие "игрушки" как угодно — вплоть до совершения преступлений.

Фото: © РИА Новости / Стрингер

В пояснительной записке к законопроекту парламентарии отмечают, что развлекательная стрельба из пневматического оружия нередко превращается в жестокие игры, когда мишенями становятся люди или животные. Подростки развлекаются стрельбой по стёклам проезжающих машин, по прохожим. Это зачастую приводит к серьёзным травмам глаз.

Так, в августе 2017 года московские тинейджеры развлекались и попали пулями из пневматики в трёхлетнюю девочку.

А в начале сентября 2017 года ученик девятого класса Михаил П. школы № 1 подмосковного города Ивантеевки устроил стрельбу в здании учебного заведения из пневматического оружия и разбросал дымовые шашки. Четыре человека пострадали: один учитель и трое детей, которые испугались и стали выпрыгивать из окон. Все они были госпитализированы.

Депутаты также предлагают внести поправки в КоАП, ужесточающие санкции за незаконное изготовление, продажу или передачу такого оружия. Сейчас эти нормы отсутствуют в Административном кодексе.

Нарушителей — частных лиц ждёт штраф от 1000 до 5000 рублей. Должностным лицам грозит взыскание в размере от 10 000 до 30 000 рублей либо дисквалификация на срок от полугода до года. Юридическим лицам — штраф от 30 000 до 50 000 руб или приостановление деятельности на срок до 30 суток. Пневматическое оружие при этом может быть конфисковано.

Инициативу парламентариев поддерживают и в Главном управлении госконтроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.

Фото: © РИА Новости / Стрингер

На прошедшем круглом столе в Общественной палате РФ, посвящённом обороту пневматического оружия в России, начальник профильного ГУ Росгвардии Леонид Веденов заявил, что необходимо законодательно закрепить, что пневматическое (не спортивное, не охотничье) оружие можно будет приобрести только по паспорту и если покупателю исполнилось 18 лет.

— На сегодняшний день это не осуществляется, такое оружие продаётся свободно, а в последующем используется и при совершении преступлений, — заявил Леонид Веденов. — Необходимо продажу данного оружия осуществлять, может, даже без соответствующих лицензий, но после покупки обязательно регистрировать и ставить на учёт.

С инициативами депутатов и представителей Росгвардии согласен и председатель правления общественной организации "Право на оружие" Игорь Шмелев. — Ведь именно ощущение своей безнаказанности толкает молодёжь покуражиться с оружием, — говорит он.

По словам Шмелева, именно для того, чтобы остудить пыл хулиганов, нужно регулировать и контролировать совершенно бесхозный рынок продажи пневматического оружия.

По словам опрошенных Лайфом экспертов, ежедневно в России происходят десятки случаев, когда пневматическое оружие используется на поле боя бытовых конфликтов, разборок на дорогах или в школах, как это было в подмосковной Ивантеевке. Пневматика может использоваться и для покушений на убийство.

Недавно в Подмосковье суд назначил один год лишения свободы жителю Орехово-Зуева, который из окна квартиры расстрелял из пневматики машины, припаркованные во дворе. Ремонт обошёлся пострадавшим хозяевам примерно в 25 тысяч рублей.

На Кубани в суд передано дело против мужчины и женщины, которые в ходе застолья убили другую пару — своих гостей-собутыльников. По данным следствия, мужчина выстрелил гостю два раза в висок из духового ружья. А женщина расстреляла гостью — тоже из пневматики и тоже в упор в голову. Не менее четырёх выстрелов.

Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

В Росгвардии отметили, что сейчас в России существует три категории пневматического оружия по мощности. Первую составляют образцы с дульной энергией не более 3 джоулей, как правило, это модели для пейнтбола, которые не опасны для человека. Вторая группа — образцы с дульной энергией от 3 до 7,5 джоуля. Они-то и составляют основную массу моделей, которые можно покупать без лицензий. Для покупки достаточно предъявить паспорт. Третья категория имеет дульную энергию от 7,5 до 25 джоулей, приобретать такое оружие можно лишь получив разрешение в подразделении лицензионно-разрешительной работы. Это оружие для охоты и спортивной стрельбы.