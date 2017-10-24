Правительство США может применить к Мьянме аналог закона Магнитского
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Власти США не исключают введение санкций против лиц, ответственных за акты насилия и жестокости в штате Ракхайн в Мьянме. Об этом сообщает начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.
#BREAKING US announces measures against Myanmar military over Rohingya violence— AFP news agency (@AFP) 24 октября 2017 г.
— Крайне важно, чтобы все лица и организации, виновные в этих зверствах, были привлечены к ответственности, — отметила Науэрт.
При этом она добавила, что в целом США поддерживают переход страны к демократии, но крайне не одобряют жестокие действия по отношению к народности рохинджа в Ракхайне.
Ранее Лайф сообщал о том, что власти Мьянмы проводят операцию по очистке штата Ракхайн от боевиков, в ходе которой гибнут мирные жители.