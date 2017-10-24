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Регион
Опубликовано 24 октября 2017, 07:19

Правительство США может применить к Мьянме аналог закона Магнитского

Фото: &copy;REUTERS/MOHAMMAD PONIR HOSSAIN

Фото: ©REUTERS/MOHAMMAD PONIR HOSSAIN

Власти США не исключают введение санкций против лиц, ответственных за акты насилия и жестокости в штате Ракхайн в Мьянме. Об этом сообщает начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

— Крайне важно, чтобы все лица и организации, виновные в этих зверствах, были привлечены к ответственности, — отметила Науэрт.

При этом она добавила, что в целом США поддерживают переход страны к демократии, но крайне не одобряют жестокие действия по отношению к народности рохинджа в Ракхайне.

Ранее Лайф сообщал о том, что власти Мьянмы проводят операцию по очистке штата Ракхайн от боевиков, в ходе которой гибнут мирные жители.

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Майя Бондарь
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