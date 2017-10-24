Авторы Wolfenstein 2: The New Colossus объяснили отсутствие мультиплеера

Один из разработчиков признался, что сражения между игроками только всё испортят.

Дизайнер студии MachineGames Томми Тордссон рассказал, что разработчики не хотят тратить свои силы на создание многопользовательских режимов для Wolfenstein 2: The New Colossus. Всё внимание команды уходит на сюжет.

Разработчики Wolfenstein 2: The New Colossus против мультиплеера Фото © Bethesda Softworks

По словам дизайнера нарратива, только сфокусировавшись на кампании, разработчики могут создать историю, которая по-настоящему будет затягивать игроков. Студия MachineGames отказалась от многопользовательского режима, чтобы не рисковать качеством сюжетной истории.