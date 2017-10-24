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Опубликовано 24 октября 2017, 09:24

Gran Turismo Sport требует от игроков спортивного вождения

Разработчики создали технологию, которая превращает пользователей в "призраков" за езду без правил.

Фото &copy; Polyphony Digital

Фото © Polyphony Digital

Студия Polyphony Digital фокусируется на реалистичных гонках в серии Gran Turismo. В связи с этим в GT Sport разработчики добавили технологию, которая за неспортивное вождение превращает игроков в "призраков".

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Авторы GT Sport ждут от игроков вождения по правилам

Фото © Polyphony Digital

Таким образом, если один из игроков будет врезаться в других гонщиков, то ему могут присвоить низкий рейтинг. Из-за этого он лишится возможности соревноваться со всеми.

Автомобиль такого "нарушителя" будет "призрачным". Гонщик не сможет более устраивать аварии.

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Сергей Сурепин
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