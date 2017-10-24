Gran Turismo Sport требует от игроков спортивного вождения
Разработчики создали технологию, которая превращает пользователей в "призраков" за езду без правил.
Фото © Polyphony Digital
Студия Polyphony Digital фокусируется на реалистичных гонках в серии Gran Turismo. В связи с этим в GT Sport разработчики добавили технологию, которая за неспортивное вождение превращает игроков в "призраков".
Авторы GT Sport ждут от игроков вождения по правилам
Фото © Polyphony Digital
Таким образом, если один из игроков будет врезаться в других гонщиков, то ему могут присвоить низкий рейтинг. Из-за этого он лишится возможности соревноваться со всеми.
Автомобиль такого "нарушителя" будет "призрачным". Гонщик не сможет более устраивать аварии.