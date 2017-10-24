Cyberpunk 2077 получит бесшовный мультиплеер
В Сети появилась информация, что в игре будут социальные хабы для игроков в местных барах.
Фото © CD Projekt RED
Авторы YouTube-канала The Triple S League поделились подробностями о работе CD Projekt RED над онлайн-составляющей ролевой игры Cyberpunk 2077. Сейчас разработчики внедряют социальные хабы, в которых игроки смогут взаимодействовать друг с другом.
Блогеры рассказали, что этот элемент, скорее всего, свяжет одиночную и многопользовательскую версии игры. Все хабы будут расположены в местных барах и развлекательных заведениях со множеством возможностей весело провести время.
У Cyberpunk 2077 будет бесшовный многопользовательский режим
Фото © CD Projekt RED
По словам CD Projekt RED, работа над Cyberpunk 2077 сейчас идёт по плану.