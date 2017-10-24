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Опубликовано 24 октября 2017, 09:47

Cyberpunk 2077 получит бесшовный мультиплеер

В Сети появилась информация, что в игре будут социальные хабы для игроков в местных барах.

Фото &copy;&nbsp;CD Projekt RED

Фото © CD Projekt RED

Авторы YouTube-канала The Triple S League поделились подробностями о работе CD Projekt RED над онлайн-составляющей ролевой игры Cyberpunk 2077. Сейчас разработчики внедряют социальные хабы, в которых игроки смогут взаимодействовать друг с другом.

Блогеры рассказали, что этот элемент, скорее всего, свяжет одиночную и многопользовательскую версии игры. Все хабы будут расположены в местных барах и развлекательных заведениях со множеством возможностей весело провести время.

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У Cyberpunk 2077 будет бесшовный многопользовательский режим

Фото © CD Projekt RED

По словам CD Projekt RED, работа над Cyberpunk 2077 сейчас идёт по плану.

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Сергей Сурепин
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